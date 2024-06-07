CHP'li Foça Belediyesi'ne haciz şoku: Başkanın makam koltuğu bile gitti

07 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:10

Hem belediye çalışanlarına hem de piyasaya olan borçlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Foça Belediyesi Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işi için vadettiği 5 milyon 138 bin 121 lirayı yüklenici firmaya zamanında ödemeyince hacizlik oldu.

ODASI TAMAMEN BOŞALTILDI

Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen firma, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 2 milyon 305 bin liralık alacağına karşılık Foça Belediyesi hakkında icra işlemi başlattı.

Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında yer alan makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti. Haciz işlemi sonrası Başkan Fıçı'nın odası tamamen boşaldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, başkanlık makamındaki masa ve koltuklara haciz işlemi uygulanmak istenildiği konusuyla ilgili açıklama yaptı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün belediyemizden geçmiş dönem alacakları olan bir firma, avukatları aracılığıyla belediyemizin makam odasında bulunan masa ve koltuklarına haciz işlemi uygulamak istemiştir. İlçemizin güncel sorunlarını bilerek ve yine tüm bu sorunları çözmek için 2 ay önce seçildiğim başkanlık görevimde tüm eksikliklere, maddi yetersizliklere ve belediye kurumsallığından uzak alışkanlıklara karşı çözüm bulmaya sonuna kadar kararlıyım" dedi.