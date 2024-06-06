CHP'li belediyede 'akraba ataması' kriz çıkardı: Kimseye soracak halim yok

06 Haziran 2024 00:04 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 00:05

CHP'li belediyelerde yakın akraba atamaları tartışmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuda kırmızı çizgiyi çizerek atamaları iptal ettirmişti. CHP yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'nin yeni başkanı Ahmet Özer de son atamalar konusunda hedefte.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'e akraba atamalarını sordu. Özer ise, "Nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok." dedi.

TOGAY, ATAMALARI SORDU

CHP lideri Özgür Özel'in sözlerini hatırlatan Togay, "Sayın genel başkanınız hiç kimse kendi akrabalarını işe almayacak. Belediye Başkanı işe almayacak dediği noktada, ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amca oğlu, yakın koruması akrabası, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi, kız kardeşi, oğlu gibi iddialar ortalıkta dolaşıyor. Belki bunlar doğru değildi. Çünkü sayın profesör bu konuda çok dikkat eden bir büyüğümüz." ifadelerini kullandı.

Togay, "Esenyurt Belediyesi kurulduğu günden bu yana Gürbüz çapan, Necmi Kadıoğlu, Ali Murat Alatepe, Kemal Deniz Bozkurt'un döneminde hiç böyle çok yakın akrabalarının belediye şirketlerinde çalıştığını duymadık. Ama sayın başkanla ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz. İnanmak da istemedik. Çünkü Esenyurt'un durumu belli. Bu konularda bir açıklama yaparsanız seviniriz." dedi.

"BANA 2 DANIŞMANIN HESABINI SORAMAZ"

Özer ise şu yanıtı verdi:

Bu verdiğiniz bilgilerin hepsi yanlış. Bir kere 5-6 tane danışman söz konusu değil. İki tane danışmanım var. Koca Esenyurt'ta 2 tane danışmanım olacak. 2 tane daha olacak, 2 tane daha olacak... Bunu yaparken ben belediye başkanı isem nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok. Geçmişte 43 tane başkan danışmanı olmuş AK Parti döneminde. 43 tane danışman çalıştıranlar bana 2 tane danışmanın hesabını soramaz.

"KAYINBİRADERİM BURADA ÇALIŞIYOR"

Kayınbiraderini belediye işe aldığını ifade eden Özer şunları söyledi:

Yalan yanlış haberleri buraya gelip grup başkanı olarak söylemeni sana yakıştırmadım. Benim ne kız kardeşim burada ne kızım burada ne oğlum burada. Hiç kimse burada değil. Burada olmaya ihtiyaçları yok. Olsalar da ben istemem.

Kayınbiraderim burada. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversite genel sekreterliği yapmış, hastane baş müdürlüğü yapmış o alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak. Ben adam arıyorum.

'Beylikdüzü'nden neden adam getiriyorsun?' Burada fizibilite olarak çalışacak her adama başımın üzerinde yeri vardır. Bu adama da AK Partilidir, CHP'lidir diye bakmam. Ondan dolayı eleştiriyor arkadaşlarım. Bu adam Necmi Kadıoğlu döneminde alınmış, bu adam AK Partilidir filan. Ben bunlara bakmam. Ben kişinin iş yapışına, liyakatına bakarım, ehliyetine bakarım.