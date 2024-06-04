CHP'de Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel doğduğu günün anısına özel isim verdi

04 Haziran 2024 22:12 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini açıkladı. CHP'nin üç genel başkanını da gören ve insan yaşıyla 100 yaşına ulaştığı söylenen 20 yaşındaki kedisi Şero'nun yeni arkadaşının adı Zafer olarak duyuruldu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.



CHP'nin genel merkezinde yaşayan 20 yaşındaki kedisi Şero