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CHP'de Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel doğduğu günün anısına özel isim verdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Haziran 2024 22:12 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:20
CHP&#039;de Şero&#039;ya arkadaş geldi! Özgür Özel doğduğu günün anısına özel isim verdi

CHP'nin üç genel başkanını da gören kedisi Şero'ya yeni bir arkadaş geldi. CHP lideri Özgür Özel seçim gecesi doğan kediye o geceyi hatırlatan bir isim koyduğunu duyurdu.

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini açıkladı. CHP'nin üç genel başkanını da gören ve insan yaşıyla 100 yaşına ulaştığı söylenen 20 yaşındaki kedisi Şero'nun yeni arkadaşının adı Zafer olarak duyuruldu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'de Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel doğduğu günün anısına özel isim verdi - 1. Resim

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.

CHP'de Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel doğduğu günün anısına özel isim verdi - 2. Resim
CHP'nin genel merkezinde yaşayan 20 yaşındaki kedisi Şero

Kaynak: Anadolu Ajansı
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