CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz ettiği genç kızın babası ilk kez konuştu! 'Kızım 3 gündür okula gidemiyor'

Giresun Görele’de siyaset gündemini sarsan taciz skandalının ardından mağdur ailenin sessizliğini baba Ahmet T. bozdu. Belediyede çaycı olarak görev yapan Ahmet T., 16 yaşındaki lise öğrencisi kızının sosyal medya üzerinden taciz edilmesiyle başlayan süreci Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

"GECE YARISI ANLATTI"

Olayın gece yarısı kızının kendisine gelip durumu anlatmasıyla ortaya çıktığını belirten baba Ahmet T., o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı"

OKULA GİDEMİYOR

Yaşanan travmanın boyutlarına dikkat çeken baba, kızının üç gündür okula gidemediğini ifade etti. Ailenin önceliğinin çocuklarının ruh sağlığı olduğunu vurgulayan Ahmet T., "Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin hakkında yürütülen "çocuğa taciz" soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde seçim yapılıncaya kadar en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.