Gündem
Editor
 Selahattin Demirel

Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirme! CHP de disipline sevk ediyor

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin hakkında yürütülen "çocuğa taciz" soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde seçim yapılıncaya kadar en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.

Görele Hasbi Dede’nin, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından belediye yönetimine geçici görevlendirme yapıldı.

GEÇİCİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU

Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmede, Belediye Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan ’li Meclis Üyesi ve emekli tarih öğretmeni Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak belirlendi.

Görele Belediye Meclisi’nde 7 CHP’li ve 4 AK Parti'li üye bulunuyor. Vekil belediye başkanının, Belediye Meclisi tarafından yapılacak seçimle belirlenmesi bekleniyor.

CHP DE DİSİPLİNE SEVK EDECEK

Öte yandan edinilen bilgilere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısının gündemine, tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebinin de eklendiği öğrenildi.

