Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin savunmasına çalışanlarından yalanlama

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa cinsel taciz" iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada suça konu olan mesajın kendisi tarafından atılmadığını, hesabın belediyeye ait iletişim araçlarında da açık olduğunu savunması, çalışanları tarafından yalanlandı.

Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin savunmasına çalışanlarından yalanlama
AA
11.02.2026
saat ikonu 19:46
11.02.2026
saat ikonu 19:46

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklandığı ve 4 belediye çalışanının ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında telefon ve iletişim araçlarında inceleme devam ediyor.

"Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle " iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

"UYGULAMA BELEDİYEYE AİT İLETİŞİM ARAÇLARINDA DA AÇIK"

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etti.

BAŞKANIN İDDİASINA 4 PERSONELDEN YALANLAMA

İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

