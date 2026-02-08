Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede savcılığa ifade vermeye çağrıldı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, akşam saatlerinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ YAZIŞMA SEBEP OLDU

Edinilen bilgilere göre, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı ve ifade işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi. Dede’nin sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edildi.