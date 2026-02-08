Mansur Yavaş'tan Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına yorum: Yetki keyfi devredilemez

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den adeta zehir zemberek bir açıklamayla istifa etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan'ın kararına tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumu "Kabul edilemez" olarak niteledi.

"SANDIĞIN ÜSTÜNDE HİÇBİR HESAP OLAMAZ"

Yavaş, paylaşımında "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise Yavaş şu cümleleri sarf etti:

"Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

Unutulmamalıdır ki; Yetki milletindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

"SİYASET GEÇİCİDİR"

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

https://x.com/mansuryavas06/status/2020555574501347613