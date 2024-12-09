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CHP'li İl Başkanlığı önünde patlama sesi! Çevrede güvenlik önlemi alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:03
CHP&#039;li İl Başkanlığı önünde patlama sesi! Çevrede güvenlik önlemi alındı

CHP Kayseri İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırından patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Konteynırda yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı.

Kayseri​'de Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşandı. İl Başkanlığı önündeki çöp konteynırında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ufak çaplı patlama​ oldu.

Patlama sesini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken çevrede güvenlik önlemi alındı. 

BOZUK BATARYA ÇIKTI

Bölgeye gelen ekipler, çöp konteynırında inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynırına bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü tespit edildi.

CHP'li İl Başkanlığı önünde patlama sesi! Çevrede güvenlik önlemi alındı - 1. Resim

TAMİRCİNİN İFADESİ ALINDI

Soba külünün sıcaklığından dolayı da bataryaların patladığı tespit edildi. Telefon tamircisinin ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
patlamakayseriCumhuriyet Halk Partisi

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