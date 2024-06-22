CHP'li isim önce darp edildi sonra vuruldu! Özgür Özel'den seçim hatırlatmalı açıklama

22 Haziran 2024 05:05 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 05:13

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ş.B'nin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Olay iddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaşması sonrası E.U'nun Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurmasıyla gerçekleşti. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"SEÇİMİ HAZMEDEMEYENLER SALDIRDI"

CHP lideri Özgür Özel bu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bunun seçim hesaplaşması olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı.

Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar.

Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık.

Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir."