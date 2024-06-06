CHP’li İzmir Belediyesi’nde büyük kriz! İşçiler kapıya dayandı

06 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:11

İşten çıkarılan İZENERJİ işçileri ile İZDOĞA işçileri, 5 gündür Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemini CHP İzmir İl Başkanlığına taşıdı. İl Başkanlığının önünde basın açıklaması yapıp oturma eylemi başlatan grup talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edeceklerini belirtti.

'BİZLERİ YOKSULLUĞA MAHKUM ETMEYE HAKKINIZ YOK'

Sabah'ta yer alan habere göre; haksız şekilde işten çıkarıldıklarını belirten işçilerden biri, "İşimizi geri kazanmak için başlattığımız mücadelenin bugün 15. günündeyiz. Çok uzun süren mülakat süreçlerinin, uzun bekleyişlerin ardından işbaşı yapabildik. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Şehitleri'nden seslendik derdimizi anlatmaya çalıştık. Bir kez daha buradan, CHP İzmir İl Başkanlığı önünden sesleniyoruz: ne İzmir halkını ne de biz işçileri mağdur etmeye kimsenin hakkı yok.

Belediye hizmetlerinin düzgün, aksamadan, yeterli şekilde yapılması da insanca şartlarda mesleklerimizi yapmak da bizim ortak derdimiz. İzmir'i belediye hizmetlerinden mahrum etmeye de bizleri işsizlik ve yoksulluğa mahkum etmeye de kimsenin hakkı yok!" diye isyan etti.

'KIYIM YAPMAK İÇİN BİZİ KARALIYORLAR'

İşçi kıyımına giden süreci meşrulaştırmak için kullanılan bazı ifadelerin kamuoyunu yanılttığını öne süren başka bir işçi ise, haksız yere işten çıkarmaları aklamak için kendi emekçilerini karaladığını söyledi. "Bizler bankamatik memuru ya da fazlalık personel değiliz" diyen bir kişi, "Ekonomik kriz koşullarında hasbelkader belediyede çalışmaya başlamış, hayatımızla İlgili bütün planımızı bunun üzerinden yapmış, çalıştığımız süre içinde de işimizi layıkıyla yapmış emekçileriz.

'BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Hepimiz işimizin başındayken alelacele işten atıldığımıza dair bilgi aldık. Kimimiz sınıfta öğrencileriyle dersteydi, kimimiz katı atıkta çöp ayrıştırıyordu, kimimiz sırtında yük taşıyordu. Çalıştığımız birimlerde eksik personelle çalışıyorduk, birçoğumuz çalıştığı şu kısa zamanda bile fazla mesai yapmak zorunda bırakıldık. Buradan bir daha sesleniyoruz, Siyasi figürlerin kendi aralarındaki hırslarına, ihtiraslarına ve politik oyunlarına bizleri kurban edemezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.