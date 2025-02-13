CHP'li meclis üyesi Elif Gül'ün kızı PKK'lı çıktı: Fotoğrafları tek tek servis edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütü PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin, "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi" ve "Delege Üyesi" gibi unvanlarla belediyelere yerleştirildiği belirlendi. Bu tespit üzerine 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN KIZI PKK'LI ÇIKTI

Bu şüphelilerden biri olan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, kızı Dilan Gül'ün terör örgütü PKK'ya katıldığı ortaya çıktı.

ZİYARET EDİP HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞ

Yapılan incelemelerde, Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte kızları Dilan Gül'ü PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettiğini gösteren "hatıra" fotoğraflarına da ulaşıldı. Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle arandığı belirlendi.

NEREDEYSE BÜTÜN AİLESİ PKK İLE BAĞLANTILI

Öte yandan, Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu’nun, PKK'nın İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleştirdiği terör saldırılarının talimatını verdiği, 2019 yılında düzenlenen sınır ötesi harekât sırasında etkisiz hale getirildiği, teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin ise PKK'nın Suriye yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.