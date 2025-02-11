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 | Onur Kaya

Son dakika | CHP lideri Özgür Özel ön seçim tarihini açıkladı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim takvimini açıkladı. İşte CHP'lilerin sandık başına gideceği tarih...

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Son dakika | CHP lideri Özgür Özel ön seçim tarihini açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 14:25

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, parti içinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkmış durumda.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıkladı. Buna göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından ön seçimle belirlenmesi kararlaştırıldı.

'ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR'

İmamoğlu'nun ön seçim kararına destek verdiği, Mansur Yavaş'ın ise soğuk baktığı konuşuluyordu. Ön seçim kararına yönelik eleştirilere cevap veren Özgür Özel, "Erken seçimin adayı da erken belirlenir" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAK

Önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile üçlü görüşmeye katılan Mansur Yavaş, ön seçimde aday adayı olmayacağını bildirdi. Yavaş, parti içi aday belirleme sürecinden ziyade ülkedeki ekonomik konulara odaklanılması gerektiğine dair düşüncesini tekrarladı.

ÖN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

CHP'de krize neden olan ön seçim takvimi belli oldu. Grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

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