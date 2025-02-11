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 | Onur Kaya

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e sitem! CHP'deki üçlü zirveye bu sözler damga vurdu

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün Ankara'da gerçekleşen üçlü zirvede CHP lideri Özgür Özel'e sitem etti. Yavaş, seçim süreciyle ilgili bazı rahatsızlıklarını dile getirdi.

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Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e sitem! CHP'deki üçlü zirveye bu sözler damga vurdu
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 11:51

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ön seçim kararı partide krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararını toplantıda bildiren Mansur Yavaş, Özgür Özel'e rahatsızlıklarını da iletti. CHP liderine sitem eden Yavaş'ın sözleri görüşmeye damga vurdu.

MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E SİTEM

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün köşe yazısına göre, Yavaş, CHP yönetiminin adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları basından öğrendiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu ilettiğini belirtti.

Yavaş, "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM ÖNERGESİ ONAYLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ön seçim gündemiyle toplandı. Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan ön seçim yönergesi, MYK üyelerinin oylamasıyla kabul edildi. Parti Meclisi toplantısında da üzerinde uzlaşılan bu yönerge, ön seçimin nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntıları içeriyor.

TARİH BELLİ OLUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında ön seçimin tarihini duyuracak. Ayrıca ön seçim kriterleri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yapılan görüşmenin detayları ve CHP’nin erken seçim stratejisi hakkında bilgi verecek.

CHP'DEN BASIN TOPLANTISI

Öte yandan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 14 Şubat Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyerek ön seçim süreciyle ilgili teknik detayları paylaşacak. Toplantıda, sandıkların nerelerde ve nasıl kurulacağı gibi konular ele alınacak.

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