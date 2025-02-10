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 | Banu Iriç

Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak adı geçiyordu! CHP'de planlar değişti

CHP’de ön seçim kararının kesinleşmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimin rakip olarak çıkacağı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçimde aday olmama kararı sonrası bir başka belediye başkanının adı adaylık için konuşuluyordu. TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik bu ismin de bu iddiaları reddettiğini açıkladı ve CHP'nin "tavşan aday" çıkarabileceğini söyledi.

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Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak adı geçiyordu! CHP'de planlar değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 23:35

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için alınan ön seçim kararı, parti içinde tartışmalara neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rakip olabilecek isimlere çevrildi. İmamoğlu’nun tek aday olup olmayacağı merak edilirken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yarışa girebileceği kulislerde konuşuluyordu.

Ancak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Seçer ön seçimde aday olmayı düşünmüyor ve sürece itiraz ediyor. Atik, İmamoğlu’nun tek aday olarak yarışa girmesi halinde yıpranabileceğini belirterek, ön seçimde karşısına başka bir aday çıkarılmasının planlandığını ifade etti. 

CHP "TAVŞAN ADAY" ÇIKARACAK

Atik, İmamoğlu'nun karşısına tavşan aday çıkabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Tahmin edilen şu, Ekrem Bey'in tek başına seçime girmesi tartışılacağı için karşısına siyasette çok kullanılan bir ifade vardır tavşan aday denilen bazı isimler çıkabilir. Bu şekilde ön seçim gerçekleşecektir. Ekrem İmamoğlu ön seçimden çıktığı zaman süreç bu şekilde devam edecektir."

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