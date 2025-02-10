Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak adı geçiyordu! CHP'de planlar değişti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için alınan ön seçim kararı, parti içinde tartışmalara neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rakip olabilecek isimlere çevrildi. İmamoğlu’nun tek aday olup olmayacağı merak edilirken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yarışa girebileceği kulislerde konuşuluyordu.

Ancak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Seçer ön seçimde aday olmayı düşünmüyor ve sürece itiraz ediyor. Atik, İmamoğlu’nun tek aday olarak yarışa girmesi halinde yıpranabileceğini belirterek, ön seçimde karşısına başka bir aday çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

CHP "TAVŞAN ADAY" ÇIKARACAK

Atik, İmamoğlu'nun karşısına tavşan aday çıkabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Tahmin edilen şu, Ekrem Bey'in tek başına seçime girmesi tartışılacağı için karşısına siyasette çok kullanılan bir ifade vardır tavşan aday denilen bazı isimler çıkabilir. Bu şekilde ön seçim gerçekleşecektir. Ekrem İmamoğlu ön seçimden çıktığı zaman süreç bu şekilde devam edecektir."