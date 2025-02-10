CHP ön seçim kararını verdi! Bir aşama daha geçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, saat 12.30’da başladı ve yaklaşık beş saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre, toplantının ana gündem maddelerinden biri "erken seçim" oldu. Parti Meclisi'nde, CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin görüşünün alınacağı "ön seçim" yöntemi ele alındı.

OY BİRLİĞİ İLE ÖN SEÇİME...

Bu çerçevede, ön seçim sürecinin işleyişi, başvuru şartları ve uygulanacak yöntem detaylandırıldı. Parti Meclisi, ön seçim takviminin belirlenmesi konusunda karar alma yetkisini Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) devretti. Yapılan oylamada karar, oy birliği ile alındı.

DÜNKÜ TOPLANTI DA GÜNDEME GETİRİLDİ

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da yaptığı özel görüşmeye dair PM üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda, ön seçimin il ve ilçe merkezlerinde belirlenen alanlara sandık kurularak ve mühürlü pusulalar kullanılarak yapılması yöntemi üzerinde durulması bekleniyordu.