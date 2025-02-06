Ersan Şen halkın CHP'den isteğini madde madde sıraladı!
Prof. Dr. Hukukçu Ersan Şen, CHP'nin 'ön seçim' dönemine girmesini ve 'halktan kopuk' bir siyaset izlemesini eleştirdi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Şen, halkın CHP'den istediklerini ve önerdiklerini tek tek okudu. Şen, vatandaşın muhalefetten bir plan program içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.
Hukuk profesörü Prof. Dr. Ersan Şen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında halktan gelen mesajları değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şen, CHP'nin mevcut yapısı ile iktidar olamayacağına dair vatandaşın ciddi endişeleri olduğunu belirtti ve halkın partiye yönelik taleplerini madde madde sıraladı.
"HALKTAN KOPUK SİYASET YAPAMAZSIN"
CHP'nin halktan kopuk bir siyaset yaptığını iddia eden Şen, "Halk kutuplaşmadan bıktı, kavga istemiyor, umut istiyor. Ezberlerin bırakılması, modelin halka anlatılması gerekir. Eğitim - öğretim programın ne? Gelecek hayalin ne? Erdoğan karşıtı ve kimlik siyaseti ile siyaset yapamazsın" diyerek CHP'yi eleştirdi.
Ersan Şen, halktan gelen mesajlarda CHP'ye yönelik şu eleştirilerin dile getirildiğini aktardı:
- CHP Genel Başkanlığı için bütün üyelerin oy verebileceği demokratik bir seçim sistemi oluşturulmalı.
- Genel Başkan adayları, partinin 15 yıl sonraki hedef ve vizyonunu açıklamalı.
- Partide bütünleşme sağlanmalı; çok seslilik bir kaosa dönüşmemeli.
- Halkın temel sorunları olan ekonomi, işsizlik ve emeklilik gibi konulara odaklanılmalı.
- CHP içindeki koltuk kavgaları büyük bir sorun haline gelmiş durumda, öncelikle parti içi birlik ve disiplin sağlanmalı.
- Halk kutuplaşma ve kavgadan yoruldu; bunun yerine umut veren ve çözüm odaklı siyaset geliştirilmeli.
- Parti, sadece "Erdoğan karşıtlığı" ve "kimlik siyaseti" ile varlığını sürdüremez; somut projeler ve politikalar sunulmalı.
- CHP, eğitim ve ekonomi gibi temel konuları kapsayan net bir program ortaya koymalı ve bunu halka anlatmalı.