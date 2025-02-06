Ersan Şen halkın CHP'den isteğini madde madde sıraladı!

06 Şubat 2025 23:50 - Güncelleme : 07 Şubat 2025 00:00

Prof. Dr. Hukukçu Ersan Şen, CHP'nin 'ön seçim' dönemine girmesini ve 'halktan kopuk' bir siyaset izlemesini eleştirdi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Şen, halkın CHP'den istediklerini ve önerdiklerini tek tek okudu. Şen, vatandaşın muhalefetten bir plan program içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.