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 | Onur Kaya

CHP'li milletvekilleri trafik kazası geçirdi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın içinde olduğu araç Ankara'da kaza yaptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken, milletvekillerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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CHP'li milletvekilleri trafik kazası geçirdi
KAYNAK:
Cumhuriyet
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 12:18

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iki önemli ismi ölümden döndü. Deniz Yücel ile Murat Bakan'ın geçirdiği trafik kazasında araç hurdaya döndü.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın içinde bulunduğu araç, Ankara çevreyolunda kaza yaptı.

CHP'li milletvekilleri trafik kazası geçirdi

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası milletvekillerinin içinde bulunduğu araç adeta hurdaya döndü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ölümden dönen her iki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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HASTANEYE GİTMEDEN EVE GEÇTİLER

İki milletvekilinin de hastaneye gitmeden olay yerine gelen başka bir araçla evlerine geçtiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. CHP'li Yücel ve Bakan'ın bugün CHP Genel Merkezi'nde olacağı bildirildi.

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