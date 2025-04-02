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 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert sokak ve boykot tepkisi: Bedelini ödemeye de hazır olmalı

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan sokak eylemleri ve boykot çağrılarına tepki gösterdi. Her partinin Türkiye Partisi olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır!" dedi.

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Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert sokak ve boykot tepkisi: Bedelini ödemeye de hazır olmalı
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:55

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkgün Gazetesi’ne yazan MHP lideri, "CHP’nin yürüttüğü siyaset çatışmadan beslenen, halka tepeden bakan, onu ıslah etmeye çalışan, millî iradeyi yok sayan seçkinci bir anlayıştır" ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli'den CHP'nin sokak çağrısına tepki

"SOKAKLAR ÇARE DEĞİLDİR"

Geçmişte Türkiye’de sokak olaylarına atıfta bulunan Bahçeli, Geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı. Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu. Bunların sonucunda Türkiye’ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır. O sebeple sokaklar çare değildir. Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?” değerlendirmesinde bulundu.

"BEDELİNİ DE ÖDEMEYE HAZIR OLMALI"

CHP’nin iktidar olamadığı, iktidarı sandıkta kazanamadığı her dönemde anti-demokratik yöntemlere başvurmaktan, kardeşliği hedef almaktan, milli birliği yaralamaktan geri durmadığı belirten Bahçeli, "CHP Genel Başkanının açıklamasından sonra ülkemizde nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı ve Türkiye’nin sürüklendiği kardeş kavgası milletimizin hafızasındadır. Boykot bir hak, işgal ise suçtur. Bugünkü CHP yönetimi sokak çağrısı yaparken acaba hala bu düşüncede midir? Demokrasi dışı arayışlara davetiye çıkarıp darbe beklentisi içine mi girmiştir? Yoksa, Gezi eylemlerinde ve 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi yapabileceklerini mi sanmaktadır? Şayet bu düşüncede iseler geçmişin tecrübe edilen karanlık dönemlerine özlem duyanlar, bunun ağır bedelini de ödemeye hazır olmalıdır" dedi.

"CHP’Yİ BİR KEZ DAHA UYARMAKTADIR"

Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

MHP, tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin öncesinde FETÖ’nün devleti ele geçirme hedefini nasıl herkesten önce fark etmiş ve uyarılarda bulunmuş ise aynı öngörüyle sokak çağrılarının doğuracağı sonuçları da bilerek CHP’yi bir kez daha uyarmaktadır. Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman siyasi partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum! Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır! Milli birliğin güçlendirilmesine ve terörsüz Türkiye’nin inşa edilmesine provokasyonlarla mani olma arzusunda olanlar kaybedecektir.”

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