Devlet Bahçeli'den CHP'nin sokak çağrısına tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra yaptığı sokak çağrısına tepki gösterdi. Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu belirten Bahçeli, ancak CHP'nin 'kaos çıkarma derdinde' olduğunu belirtti. Bahçeli, "Sokak çağrıları toplumsal huzuru tehdit niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik soruşturmak kapsamında; Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasından tutuklanmasının ardından başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR SÜRECE SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR"

CHP'nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının yorumcuları tarafından da desteklenen çağrılara değinen Bahçeli, "Büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir" dedi.

"ASLA SAMİMİ VE MASUM DEĞİLDİR"

Sokak çağrısının toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışların tezahürüdür ve asla samimi ve masum değildir" ifadelerini kullandı.