CHP'nin mitinginde polis bariyerlerine saldıran 35 şüpheli gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırdı. Emniyet ekipleri gruba müdahale ederken ve 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.