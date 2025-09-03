CHP'yi sarsan ölüm! Cenazede gözyaşları sel oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven'den acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Güven hayata gözlerini yumdu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Emine Güven için Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.