Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP kulislerinde sarsıcı iddia: Ferdi Zeyrek’i partilileri tehdit etti!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, geçtiğimiz aylarda yaptığı "tehdit ediliyorum" açıklaması akıllardaki soru işaretini koruyor. Zeyrek’in ölümünün ardından, kendisini tehdit eden kişilerin CHP içinden olduğu iddiası CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı. İşte çarpıcı detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 00:17

Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir olayla ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

CHP kulislerinde sarsıcı iddia: Ferdi Zeyrek’i partilileri tehdit etti!

Zeyrek’in vefatının ardından, kamuoyunda daha önce gündeme gelen tehdit iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı. 3 Aralık 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamada, “Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne de tehditlerle benden istenen paraları. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim” ifadelerini kullanan Zeyrek'in bu sözleri, ölümüne dair şüphelerin doğmasına yol açtı

CHP kulislerinde sarsıcı iddia: Ferdi Zeyrek’i partilileri tehdit etti!

"FERDİ ZEYREK'İ TEHDİT EDENLER CHP İÇİNDEN"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında CHP kulislerinden edindiği bilgileri aktararak, "Ferdi Zeyrek’i tehdit edenlerin CHP içinden olduğu konuşuluyor. Bu bilgiye dayalı bir kulistir" dedi. Gazeteci Cem Küçük ise bu açıklamaya destek vererek, "Yüzde 100 doğru" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç şüphe! Cem Küçük'ten Özgür Özel'e çağrı: İsimleri açıklayın
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.