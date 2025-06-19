CHP kulislerinde sarsıcı iddia: Ferdi Zeyrek’i partilileri tehdit etti!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, geçtiğimiz aylarda yaptığı "tehdit ediliyorum" açıklaması akıllardaki soru işaretini koruyor. Zeyrek’in ölümünün ardından, kendisini tehdit eden kişilerin CHP içinden olduğu iddiası CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı. İşte çarpıcı detaylar...

Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir olayla ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Zeyrek’in vefatının ardından, kamuoyunda daha önce gündeme gelen tehdit iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı. 3 Aralık 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamada, “Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne de tehditlerle benden istenen paraları. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim” ifadelerini kullanan Zeyrek'in bu sözleri, ölümüne dair şüphelerin doğmasına yol açtı

"FERDİ ZEYREK'İ TEHDİT EDENLER CHP İÇİNDEN"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında CHP kulislerinden edindiği bilgileri aktararak, "Ferdi Zeyrek’i tehdit edenlerin CHP içinden olduğu konuşuluyor. Bu bilgiye dayalı bir kulistir" dedi. Gazeteci Cem Küçük ise bu açıklamaya destek vererek, "Yüzde 100 doğru" ifadelerini kullandı.