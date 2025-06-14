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 | Bengül Arıca

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İşte detaylar...

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Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 14:54

Kurban Bayramı'nın birinci günü akşam saatlerinde evinin havuzunda oluşan arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ferdi Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖN TESPİTLERİ

Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor. Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu. Ön tespitlerde sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları belirtildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Ferdi Zeyrek 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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