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Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme!

Son dakika haberi: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 19:04

Son dakika haberine göre Elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Rapora göre olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme!

Şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bilirkişi raporu hazırandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu ikisi şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme!

KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILDI

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi.

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Bilirkişi raporunda Zeyrek’in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.


Raporda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi.

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