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 | Özge Sönmez

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! 2 kişinin ifadesi alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında açıklamada bulundu. Tunç olaya ilişkin 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

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Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! 2 kişinin ifadesi alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 13:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alaktrik akımına kapılan ve 70 dakika boyunca kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini belirtti. Öte yandan konu ile ilgili 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi de alındı.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir.

Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

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