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 | Özge Sönmez

Ferdi Zeyrek'in evindeki incelemeden ilk sonuçlar geldi! İhmal var mı?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılmasıyla kalbi durdu. Apar topar hastaneye kaldırılan Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, ilk kaza raporu da çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, raporu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ferdi Zeyrek'in evindeki incelemeden ilk sonuçlar geldi! İhmal var mı?
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 09:29

Evinin havuzunda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Yaşanan korkunç olayın ardından Zeyrek'in kalbi 70 dakika boyunca durdu. 30 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata tutunan Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kaza ile ilgili ilk rapor da çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş “ Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in evindeki incelemeden ilk sonuçlar geldi! İhmal var mı?

ISLAK ZEMİN, YOĞUN NEM, PASLANMA...

Olayın ardından, Başkan Zeyrek’in yaşadığı sitenin havuz dairesinde incelemeler yapıldı.

Teknik değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyuran Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından yürütülen teknik ön soruşturma kapsamında, EMO üyesi deneyimli bir mühendisin de yer aldığı bir heyet görevlendirildiği belirtildi.

Ulutaş, sosyal medya hesabı üzerinden şunları bildirdi:

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

-Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür.

-Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.

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