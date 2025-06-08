Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Zeyrek'in sağlık durumu ile ilgili Prof. Dr. İsmet Topçu'dan açıklama geldi. Topçu, "Süreç zorlu bir süreç hasar da büyük" ifadelerini kullandı.

Elektrik çarpması sonucu 70 dakika boyunca kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bayramın ilk günü yaşanan korkunç olayda Zeyrek, 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu. Zeyrek'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan açıklama geldi. Topçu, zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekerek ciddi organ hasarının bulunduğunu belirtti.

"CİDDİ ORGAN HASARI VAR"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda. Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu" dedi

