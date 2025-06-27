CİĞERLERİMİZ YANIYOR!
Türkiye bu sabah birçok noktadan gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. İzmir'in Aliağa ilçesinde, Antalya'nın Alanya ilçesinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan ormanlık alanlardan alevler yükseldi. Olay yerlerine kısa sürede sevk edilen ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Bursa’da İsmetiye Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla köy halkı gözyaşlarıyla tahliye edildi. İşte Bursa, Antalya, Tekirdağ, İzmir, Kahramanmaraş ve Sakarya'daki orman yangınlarıyla ilgili son durum...
SAKARYA'DAKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 de yangın söndürme uçağıyla ekiplerin söndürebilmek için seferber olduğu ormanlık alandaki yangın dron ile görüntülendi.
SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Sakarya Valiliği'nden orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönündeki ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Sakarya İl AFAD Müdürlüğüne iletilmiştir. İhbarın alınmasının ardından, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak yangına müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgi doğrultusunda bölgeye ambulans, dozer ve su tankeri takviyesi talep edilmiştir. Müdahale çerçevesinde yapılanlar; tedbir amaçlı ambulans bölgeye yönlendirilmiştir. Sakarya AFAD'dan personel ve araçlarla olay yerine sevk sağlanmıştır. İl AFAD Müdürü beraberindeki ekip ile birlikte bölgeye intikal etmiştir. SASKİ tarafından 3 su tankeri olay yerine yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmamaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Bilecik ve Göynük İtfaiye birimlerinden takviye talep etmiştir. Geyve ve Taraklı Belediyelerinden toplam 2 Çevre Sağlık Birimi (ÇSB) ekipleri yangın bölgesine gönderilmiştir. Şu an itibari ile yangın bölgesinde; 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale çalışmaları devam etmektedir"
TEKİRDAĞ'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Tekirdağ'da çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, ormanlık alanda kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor...
BURSA'DA ALEVLERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa'daki yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.
İZMİR DE YANIYOR!
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BURSA'DA ALEVLER EVLERE SIÇRADI
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bir köydeki evlere sıçradı. Köy halkı tahliye edilirken gözyaşları tutamadı.
SAKARYA'DA ORMAN YANGINI
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
TEKİRDAĞ'DAYANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ'TA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide sabah saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 75 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahaleye başladığı bildirildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.