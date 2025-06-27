Sakarya Valiliği'nden orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönündeki ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Sakarya İl AFAD Müdürlüğüne iletilmiştir. İhbarın alınmasının ardından, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak yangına müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgi doğrultusunda bölgeye ambulans, dozer ve su tankeri takviyesi talep edilmiştir. Müdahale çerçevesinde yapılanlar; tedbir amaçlı ambulans bölgeye yönlendirilmiştir. Sakarya AFAD'dan personel ve araçlarla olay yerine sevk sağlanmıştır. İl AFAD Müdürü beraberindeki ekip ile birlikte bölgeye intikal etmiştir. SASKİ tarafından 3 su tankeri olay yerine yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmamaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Bilecik ve Göynük İtfaiye birimlerinden takviye talep etmiştir. Geyve ve Taraklı Belediyelerinden toplam 2 Çevre Sağlık Birimi (ÇSB) ekipleri yangın bölgesine gönderilmiştir. Şu an itibari ile yangın bölgesinde; 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale çalışmaları devam etmektedir"

https://x.com/SakaryaValiligi/status/1938551656779587978