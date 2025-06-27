Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı, büyük panik hakim

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu hemen ekiplere bildirdi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

YANGINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Bir köydeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevler yüzünde vatandaşlar büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.