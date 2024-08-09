Çilek satan çocuğa 50 TL yerine 50 euro verdi! Sosyal medyada gündem olan video yürekleri ısıttı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:23
Hollanda'dan gelen bir gurbetçi, harçlık için 50 liraya çilek satan 8 yaşındaki Mehmet'e 50 euro verdi. Küçük çocuk "Abi bu para fazla" dese de gurbetçi, çok çalışarak hak ettiğini söyledi. Yürekleri ısıtan video sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.
Sosyal medyada dolaşan bir video izleyenlerin yüreklerini ısıttı.
Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi yol kenarında harçlık çıkarmak için çilek satan 8 yaşındaki çocuğa 50 lira yerine 50 euro (1832 TL) verdi.
SAMİMİ ANLAR YAŞANDI
Görüntülerde çilek satan küçük bir çocuk ve gurbetçi arasında samimi anlar yaşandı.
Küçük çocuk, "Abi bu fazla" diyerek duruma tepki gösterdi.
Gurbetçi vatandaş ise "Sen çok çalışıyorsun maşallah, hak ettin onu" diyerek gönülleri fethetti.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu.
O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Kaynak: tgrthaber.com