Çilek satan çocuğa 50 TL yerine 50 euro verdi! Sosyal medyada gündem olan video yürekleri ısıttı

09 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:23

Gazzeli çocukların yüzü bir nebze olsa güldü! Yürekleri ısıtan görüntüler

Gazzeli çocukların yüzü bir nebze olsa güldü! Yürekleri ısıtan görüntüler

Yürekleri ısıtan görüntü: Kayıp Kangal öyle bir yerde bulundu ki...

Yürekleri ısıtan görüntü: Kayıp Kangal öyle bir yerde bulundu ki...

Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti

Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti

Sosyal medyada dolaşan bir video izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi yol kenarında harçlık çıkarmak için çilek satan 8 yaşındaki çocuğa 50 lira yerine 50 euro (1832 TL) verdi.

SAMİMİ ANLAR YAŞANDI

Görüntülerde çilek satan küçük bir çocuk ve gurbetçi arasında samimi anlar yaşandı.

Küçük çocuk, "Abi bu fazla" diyerek duruma tepki gösterdi.

Gurbetçi vatandaş ise "Sen çok çalışıyorsun maşallah, hak ettin onu" diyerek gönülleri fethetti.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.