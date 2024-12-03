CİMER'e gelen ilginç bedelli askerlik talebi herkesi şoke etti! 'Kayınpederim ve öz babam...'
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:50
Konya'da CİMER'e başvuran vatandaşın ilginç talebi sosyal medyada gündeme oturdu. Bedelli askerliğe kendisi yerine babası ve kayınbiraderinin gitmesini isteyen vatandaş herkesi şaşırttı.
Konya'da CİMER'e talebini bildiren vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı. Kendisi yerine kayınpederi ya da babasının bedelli askerlik yapmasını talep eden vatandaş bu ilginç isteğini CİMER'e yazdı.
"BENİM YERİME ASKERLİK YAPMAYA RAZILAR"
Bedelli için başvuruda bulunan vatandaş CİMER’e şunları yazdı:
“14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”
Kaynak: Tgrthaber.com