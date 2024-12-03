CİMER'e gelen ilginç bedelli askerlik talebi herkesi şoke etti! 'Kayınpederim ve öz babam...'

03 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:50

Konya'da CİMER'e başvuran vatandaşın ilginç talebi sosyal medyada gündeme oturdu. Bedelli askerliğe kendisi yerine babası ve kayınbiraderinin gitmesini isteyen vatandaş herkesi şaşırttı.

Konya​'da CİMER'e talebini bildiren vatandaşın sözleri herkesi şaşırttı. Kendisi yerine kayınpederi ya da babasının bedelli askerlik​ yapmasını talep eden vatandaş​ bu ilginç isteğini CİMER'e yazdı.

"BENİM YERİME ASKERLİK YAPMAYA RAZILAR"

Bedelli için başvuruda bulunan vatandaş CİMER’e şunları yazdı:

“14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya​'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”