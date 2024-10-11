Cinayetin ardından dram çıktı! Abisi tarafından cinsel istismara uğrayan adamın anlattıkları kan dondurdu

11 Ekim 2024 12:22 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren 34 yaşındaki Mert P.'nin mahkemede anlattıkları herkesi kahretti. 13 yaşından beri abisinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan genç adam, "Beni karısı gibi kullanıyordu" dedi. Dehşete düşüren olayda mahkeme Mert P. için karar açıklandı.

İstanbul Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'ta yaşanan cinayet olayının altından dram çıktı. 34 yaşındaki Mert P. ile 45 yaşındaki abisi Murat P.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren genç adamın mahkemede anlattıkları kan dondurdu. Abisinin 13 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek yaşadığı korkunç olayları bir bir anlattı. "Abim beni karısı olarak kullanıyordu" diyen Mert P., ifadesinin adından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P. ise serbest bırakıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Tutuklu sanık Mert P.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mert P., avukatı ve anne Hatice P. katıldı. Olay günü annesinin işe gittiğini, evde abisiyle birlikte kaldıklarını anlatan Mert P., "Abim de daha sonra evden çıktı ve tek başına kaldım. Akşam üzeri önce annem, sonra abim Murat eve geldi. Abimle ev ihtiyaçlarını gidermek için markete gittik. Alışveriş yaptıktan sonra Murat içki aldı. Eve geldikten sonra ben yemek yapmaya başladım. Abim ise bahis sitelerinde kumar oynamaya başladı. Yemeği yapıp anneme götürdüm. O yemeğini yedi, ben de mutfakta bulaşıkları yıkıyordum" dedi.

"BIÇAK BOĞAZINA DENK GELDİ"

Bulaşık yıkarken abisi Murat P.'nin yanına gelerek para istediğini söyleyen Mert P., "Param olmadığını söyledim. Bunun üzerine Murat anneme gitti. Daha sonra ise odada şarap içmeye gitti. Bir süre sonra elinde bıçakla yine geldi ve arkamdan taciz etti. Onu engellemeye çalıştım. Bana saldırmaya çalıştı. Bıçak olan elindeki bileğini tuttum. O esnada Murat elini hızla kendine doğru çekince bıçak boğazına geldi ve yaralandı. Annem de yaşananlara şahit oldu. Annemin yanına gittim, korktuğum için, birlikte odaya geçtik. Abim peşimizden geldi, sonra mutfağa döndü ve orada düştü" diye konuştu.

"SÜREKLİ BANA ANNEMİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI GİYDİRİYORDU"

Mert P., abisinin bilincini kaybettiğini, kendisinin de müdahale ettiğini ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğunu dile getirdi. Abisi Murat P'nin kendisine 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu da anlatan Mert P., "Olay günü de aynı şekilde bana cinsel tacizde bulunmak istedi. Annemi öldürmekle tehdit etti. Kaç defa annemi ondan kurtardım. Eğer tecavüz olaylarından bahsedersem annemi ve abim M'nin eşini öldürmekle tehdit etti. Hatta anneme zarar vermesin diye kapısının önünde nöbet tutuyor, yatıyordum. Murat, sürekli bana annemin iç çamaşırlarını giydiriyordu, o şekilde bana cinsel saldırıda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL İSTİSMARDAN SONRA BENİ SICAK SUYLA YIKIYORDU"

Mert P., savunmasına şöyle devam etti:

"Savcılıkta öğrendiğim kadarıyla Murat, abim M.'ye de cinsel tacizde bulunmuş. Murat annemi çok dövüyordu, boğmaya çalışıyordu. Annemi süpürgenin sapıyla döver, başını duvara sürterdi. Annemi çok seviyorum. Anneme evde hiç iş yaptırmaz sürekli ben yapardım. Abim Murat'ın bana yaptıklarından dolayı hiç şikayette bulunmadım. Sadece olaydan 2 ay önce abimin bana yaptığı tacizi anneme anlattım. Onun dışında bana yaptıklarını kimse bilmiyordu. Murat bana cinsel saldırıda bulunduğu zaman ağzımı kapatıyordu. Annem zaman zaman sesleri duymuş ama korktuğu için yanımıza gelememiş. Olaydan bir hafta önce bana yine cinsel eylemde bulundu. Maktul ilişkiden sonra beni sıcak suyla yıkıyordu"

"ABİM BENİ KARISI GİBİ KULLANIYORDU"

İlk ifadesinde bazı şeyleri farklı anlattığını kabul eden Mert P., "Savcılıkta abimim henüz öldüğünü bilmediğim için bazı şeyleri farklı anlattım. 18 yaşında tecavüze uğradığımı söylemiş olsam da 13 yaşında tecavüze uğradım. Ayrıca bıçağın benim elimde hususu da yanlıştır, bıçak abimin elindeydi. Olay günü çok alkollüydü. Soruşturma aşamasında abimin öldürdüğünü bilmediğim ve korktuğum için bazı hususları anlatamadım. Abim beni kız arkadaşımdan ayırdı çünkü beni karısı gibi kullanıyordu. Abim Murat bana sürekli bıçakla gelirdi. Olay günü de bıçakla saldırdı. Üzerimdekini indirdi, bunun üzerine onu elimle itekledim. Bu esnada bıçağı bana salladı, bileğini kavradım, o esnada elini hızlıca kendine doğru çekince bıçak boğazına geldi" diye konuştu.

"MURAT BENİ SÜREKLİ ÇALIŞTIRIYORDU, BANA MENDİL SATTIRIRDI"

Sanığın savunmasının ardından anne H.P'ye de söz hakkı verildi. Oğlu Murat'ın kendisini çalıştırdığını anlatan H.P., "Bana mendil sattırırdı, o paraları da elimden alırdı. O gün de işten saat 17.00 civarında geldim. Evde oğlum Mert vardı, Murat henüz gelmemişti. Murat yaklaşık bir saat sonra eve geldi. Daha sonra 2 oğlum alışverişe gittiler ve geri geldiler. Mert yemek yapmaya başladı. Mert yemek hazır olunca bana getirdi. Yemeğim yedim, Murat ise şarap içip kumar oynuyordu. Murat'ın elindeki şaraba hap koyduğunu gördüm. Bir süre sonra uykum geldiği için odama gittim ve uydum" şeklinde konuştu.

"OĞLUM MERT'TEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Bir süre sonra Murat'ın elinde bıçakla odaya geldiğini söyleyen anne H., "Murat kumar için benden para istedi. Param olmadığını söyledim. Bunun üzerine kapıyı çarpıp çıktı. Bir süre sonra Mert'in, 'Abi yapma, bırak, rahat dur' diye bağırışlarını duydum. Murat'ın; Mert'e tecavüz edebileceğinden dolayı seslerin olduğu yere gittim. Murat'ın elinde bıçak vardı. Mert, Murat'ın elini tuttu. Murat elini hızla çekince elindeki bıçak boğazına geldi. Mert onun yarasına tampon yaptı. Oğlum Mert'ten şikayetçi değilim. Oğlum Murat'ın bize yapmadığı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL İSTİSMAR OLAYINI BİLMİYORDUM AMA SESLERDEN ANLIYORDUM"

Oğlu Murat'ın kendisine de cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğunu söyleyen H.P., "Murat'a, 'Seni mahalleye rezil ederim' deyince korktu. Şikayet etmek istedim ama bizi ölümle tehdit ettiği için korktum. Maktul beni ve Mert'i döverdi. Hatta evde bulunan demirle Mert'i döverdi. Oğlum Mert'i koruyamadım. Bizzat gözümle görmesem de duyduğum seslerle Murat'ın Mert'e cinsel tacizde bulunduğunu duyuyordum ancak korkudan şikayetçi olamıyorduk. Şikayet etsek aynı şekilde geri döner ve bizi öldürecekti. Murat zaman zaman intihar etmek istediğini, babasının yanına gideceğini, söylerdi. Sürekli bıçak taşırdı" dedi.

"MURAT, KÜÇÜKKEN BANA ANNEMİN ETEĞİNİ GİYDİRDİ"

Sanığın ortanca abisi M.P. ise olay gecesine ilişkin görgüsü olmadığını ifade ederek, "Ben 14 yaşındayken abim Murat bana yönelik cinsel istismar eyleminde bulundu. Annem lokantada bulaşıkçı olarak çalışıyordu. Evde 3 kardeş yalnızdık. Abim müstehcen dergilere bakardı. Bana, 'Gel bunlar gibi yapalım' derdi. Yaşım küçük olduğu için anlamıyordum. Murat, küçükken bana annemin eteğini giydirdi, arkama geçip okşamaya başladı. Canım yanınca kaçtım ve ağladım. Anneme söyleyeceğimi söylediğimde bir şey yapmadı. Birkaç defa daha aynı şeyi yapmaya yeltendi ama ben tepki gösterince yapmadı, 'Anneme söylerim' deyince korkuyordu. Ben karşı koyduğum için benden vazgeçip kardeşime yönelmiş. Kardeşim o zamanlar 5 yaşındaydı" diye konuştu.

"CİNSEL İSTİSMAR AKLIMA GELMEDİ"

Küçük olması sebebiyle yaşananların oyun olduğunu düşündüğünü dile getiren M.P., "Aklıma kötü bir şey gelmiyordu. Abimin kardeşime böyle bir şey yapabileceği aklıma gelmedi. Zaman zaman tartışmalarına şahit olurduk ancak cinsel saldırı olayına tanık olmadım. Maktul bana ve aileme bireylerine şiddet uyguluyordu. Geçen sene beni evden atmıştı. Maktul daha önce beni aradı, alkollüydü, ağlıyordu. Kardeşim Mert'e her zaman 'Babamızın emaneti' derdi. 'Babamızın emanetine sahip çıkamadım' diyerek ağladı, ben onu işe sokamadığı için üzüldüğünü düşündüm. Taciz olayını düşünemedim" şeklinde konuştu.

15 YIL HAPİS

Sanığa, kasten öldürme suçundan tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.