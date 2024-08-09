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Cinayetten cezaevindeydi, izne çıktı, geri dönmedi! 'Yarım bıraktığım işi tamamlayacaktım'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:18

Bursa'da 17 yıl önce bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan cinayet zanlısı, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Karakola götürülen zanlı, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde 17 yıl önce tartıştığı 2 kişiyi vurup, birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan Rahim A, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayetten cezaevindeydi, izne çıktı, geri dönmedi! 'Yarım bıraktığım işi tamamlamayacaktım' - 1. Resim

Fakat izne çıkan zanlı, tekrar teslim olmayınca devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, devriye attığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Rahim A.'yı görünce yanına yaklaşmak istedi.

KOVALAMACAYLA ENSELENDİ

Polis ekiplerini gören, zanlı hızla kaçmaya başladı. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 29 yıl 6 aydan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Cinayetten cezaevindeydi, izne çıktı, geri dönmedi! 'Yarım bıraktığım işi tamamlamayacaktım' - 2. Resim

Merinos Polis Merkezi Ekiplerince karakola götürülen şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, Rahim A.'nın, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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