CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte Temmuz ayı içerisinde Çin'e gitti. Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve seminerlere katılıp inceleme gerçekleştiren heyet temasların ardından yurda dönerken, heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ Çin'de 18 yaşından küçük kızla otel odasında yakalanmıştı: Ruhtan Başkaya’nın genç kızlarla fotoğrafları çıktı Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e giden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın bu ülkede gözaltına alındığı ve partisinden kesin olarak ihraç edildiği ortaya çıktı. Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle Temmuz ayında Çin'e gitmiş, heyet dönerken kendisi Türkiye'ye dönememiştir. Başkaya'nın, eğlence mekanında tanıştığı ve 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmiştir. CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin'de yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıklamıştır. Başkaya'nın sosyal medyada en son 10 Temmuz tarihinde yöresel kıyafetli genç kızlarla çekilmiş fotoğraflar paylaştığı tespit edilmiştir.

ÇİN’DE GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.

PARTİDEN KESİN OLARAK İHRAÇ EDİLDİ

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYASINDA GENÇ KIZLARLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın sosyal medyada en son 10 Temmuz tarihinde çeşitli video ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Başkaya'nın yöresel kıyafetli genç kızlarla çekildiği fotoğrafların da yer aldığı sosyal medya paylaşımlarının ardından, sayfasında başka hareketlerin yer almadığı görüldü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Başkaya'nın 2 ayı geçkin süredir gözaltında bulunduğu Çin'den ülkeye dönüş yapıp yapamayacağı vatandaşlar arasında konuşulmaya devam ediyor.