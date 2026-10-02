Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:34

CHP'de sular durulmuyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti

CHP'de istifa eden belediye başkanlarına bir yenisi daha eklendi. Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
CHP'de sular durulmuyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:34

’nin Çiftlik Başkanı Arif Çakıl, (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi hayatlarına bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını belirten Çakıl, kararın gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP'de sular durulmuyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti

BUTLAN KARARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Çakıl, önceliklerinin siyasi makamlar ve koltuklar olmadığını vurguladı. Çiftlik ilçesine daha iyi hizmet etmek ve vatandaşların beklentilerine karşılık vermek istediklerini kaydeden Çakıl, belediye meclis üyeleriyle ortak karar aldıklarını bildirdi.

CHP'de sular durulmuyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Çakıl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen süreçte, partimizin içerisinde ortaya çıkan butlan yönetimi anlayışıyla yol yürümemizin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bu nedenle belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve ortak aldığımız karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bizim için değişmeyen tek şey Çiftlik’e olan sevdamız ve ilçemize hizmet etme sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Çiftlik’imizin ve Çiftlikli hemşehrilerimizin menfaatleri istikametinde çalışmaya devam edeceğiz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye yönelik saldırılara net cevap: "Hareketimiz adı gibi aktır"
YENİ Partililer birbirine girdi: Kavga büyüdü, polis müdahale etmek zorunda kaldı
CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#belediye
#çiftlik
#niğde
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Arif Çakıl
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.