CHP'de sular durulmuyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi hayatlarına bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını belirten Çakıl, kararın gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BUTLAN KARARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Çakıl, önceliklerinin siyasi makamlar ve koltuklar olmadığını vurguladı. Çiftlik ilçesine daha iyi hizmet etmek ve vatandaşların beklentilerine karşılık vermek istediklerini kaydeden Çakıl, belediye meclis üyeleriyle ortak karar aldıklarını bildirdi.

Çakıl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen süreçte, partimizin içerisinde ortaya çıkan butlan yönetimi anlayışıyla yol yürümemizin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bu nedenle belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve ortak aldığımız karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bizim için değişmeyen tek şey Çiftlik’e olan sevdamız ve ilçemize hizmet etme sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Çiftlik’imizin ve Çiftlikli hemşehrilerimizin menfaatleri istikametinde çalışmaya devam edeceğiz.”