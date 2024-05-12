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Cinnet getiren anne dehşet saçtı: 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 14:11 - Güncelleme : 12 May 2024 14:12

Mersin'de cinnet getiren bir anne dehşet saçtı. 9 yaşındaki oğlunu karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

Samsun'da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulunmasının ardından bir kahreden haber de Mersin'den geldi.

Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Gülüzar E. (42) adlı kadın, çocuğuyla birlikte misafir olarak bir akrabasının evine gitti.

OĞLUNU KARNINDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ANNE GÖZALTINDA

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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