Cinnet getiren anne dehşet saçtı: 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 14:11 - Güncelleme : 12 May 2024 14:12
Mersin'de cinnet getiren bir anne dehşet saçtı. 9 yaşındaki oğlunu karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.
Samsun'da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulunmasının ardından bir kahreden haber de Mersin'den geldi.
Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Gülüzar E. (42) adlı kadın, çocuğuyla birlikte misafir olarak bir akrabasının evine gitti.
OĞLUNU KARNINDAN BIÇAKLADI
Bir süre sonra cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KATİL ANNE GÖZALTINDA
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı