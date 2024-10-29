Çocuğu ezdiği için intihar etmişti! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

29 Ekim 2024 08:07 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:17

İstanbul Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğu ezerek ölümüne neden olan sürücü, kendini araca kilitleyerek intihar etti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt​ Akçaburgaz Mahallesi'nde kargo firması şoförü Enes Ali Ç., sokakta annesiyle birlikte oynayan 3 yaşındaki çocuğu ezerek ölümüne neden oldu. Yaşanan korkunç anlardan sonra panik yapan sürücü olay yerinden kaçtı. Birkaç sokak gittikten sonra kendini araca kilitleyen sürücü, vicdan azabına dayanamayarak boğazını bıçakla keserek intihar​ etti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BOĞAZINI KESEREK İNTİHAR ETTİ

Meydana gelen olayın güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor. Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor. 3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor. Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor. Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför Enes Ali Çakmak ise kendini kargo aracına kilitleyip hayatına son verdi.