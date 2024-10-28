Vicdan azabına dayanamadı! Oyun oynayan çocuğu ezdi, kendini araca kilitleyip intihar etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Ekim 2024 16:47 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:48

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Birkaç sokak ilerleyen sürücü kendini araca kilitledikten sonra boğazını keserek intihar etti.

Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. Kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesiyle birlikte oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğu ezdi. Çocuk​ olay yerinde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olay yerinden uzaklaştı. VİZDAN AZABINA DAYANAMADI, BOĞAZINI KESEREK İNTİHAR ETTİ Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İlgili Haberler Adıyaman’dan Gazze'ye büyük destek Kilisenin altında gizemli tüneller bulundu! Oda sistemleri şoke edici Diş tedavisinde uygulanan iğne yüzünden 7 aydır topallıyor