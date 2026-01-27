Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ev hanımlarına 9 bin 723 TL destek verileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, paylaşımları yaparak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' konusunda bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, bakanlığın böyle bir paylaşımı olmadığı ve bunların da vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığı kaydedildi.

Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"

https://x.com/tcailesosyal/status/2016084238123335727

#Gündem
