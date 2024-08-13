Çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! Dehşete düşüren görüntüler sonrası babayla ilgili yeni gelişme

13 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:58

Recep İvedik filmi gerçek oldu! Eliyle 6 kiloluk balık yakaladı

Recep İvedik filmi gerçek oldu! Eliyle 6 kiloluk balık yakaladı

Dehşete düşüren görüntülerin adresi Konya... Bir düğün salonunda meydana gelen olayda çocuğunun yanlarından uzaklaşmasına sinirlenen baba, küçük çocuğa korku dolu anlar yaşattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.

Bu sırada babası R.D., ve annesi salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran öfkeli baba, çocuğu yere atarken korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, 8 yaşındaki oğlu M.H.D'yi havaya kaldırıp yere atan baba 36 yaşındaki R.D.’yi gözaltına aldı. İfadesinde bir anlık sinirle olduğunu anlattığı belirtilen baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkartılan R.D., hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.