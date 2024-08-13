Çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlatmıştı! Dehşete düşüren görüntüler sonrası babayla ilgili yeni gelişme
Konya'da bir düğünde yanlarından ayrılan çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlatan babayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dehşete düşüren görüntüler sonrası gözaltına alınan baba yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dehşete düşüren görüntülerin adresi Konya... Bir düğün salonunda meydana gelen olayda çocuğunun yanlarından uzaklaşmasına sinirlenen baba, küçük çocuğa korku dolu anlar yaşattı.
KÜÇÜK ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.
Bu sırada babası R.D., ve annesi salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran öfkeli baba, çocuğu yere atarken korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ
Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, 8 yaşındaki oğlu M.H.D'yi havaya kaldırıp yere atan baba 36 yaşındaki R.D.’yi gözaltına aldı. İfadesinde bir anlık sinirle olduğunu anlattığı belirtilen baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BABA SERBEST BIRAKILDI
Mahkemeye çıkartılan R.D., hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.