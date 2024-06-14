Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çocuk bezi yüklü tır devrildi

Çocuk bezi yüklü tır devrildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:23
Çocuk bezi yüklü tır devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuk bezi taşıyan tırın devrildiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus İlçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.

TRAFİK AKSADI

Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu K.K. idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, otoban Adana-Tarsus istikameti Doğan tesisleri civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Trafikte geçici süre aksaklıklar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...