14 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:23

Mersin'in Tarsus İlçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.

TRAFİK AKSADI

Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu K.K. idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, otoban Adana-Tarsus istikameti Doğan tesisleri civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Trafikte geçici süre aksaklıklar yaşandı.