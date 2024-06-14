Çocuk bezi yüklü tır devrildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:23
Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuk bezi taşıyan tırın devrildiği belirtildi.
Mersin'in Tarsus İlçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.
TRAFİK AKSADI
Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu K.K. idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, otoban Adana-Tarsus istikameti Doğan tesisleri civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Trafikte geçici süre aksaklıklar yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı