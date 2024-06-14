Sıcaktan bunalan esnaf kafasına damacanayı tuttu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:23
Taksim’de sıcaktan bunalan esnaf kafasına damacanayla su döktü.
Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaş zor anlar yaşarken, kavurucu sıcaklara karşı esnaf kafasına damacanayla su döktü. Yerli ve yabancı turistler güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
“3 TANE OCAK YANIYOR, TEPEMİZDE DE GÜNEŞ VAR”
Taksim’de kestane satan esnaf Baran Deniz, “Sıcaktan nasıl etkilenmeyelim? 3 tane ocak yanıyor, tepemizde de güneş var. Yandık burada. Ekmeğimizin başındayız çok şükür. Alın teriyle paramızı kazanıp yolumuza bakmaya çalışıyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı