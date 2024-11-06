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Çocuk gasp çetesi öğrencileri bezdirdi! Kesici aletle tehditler yağdıran çocuklar yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:41
Çocuk gasp çetesi öğrencileri bezdirdi! Kesici aletle tehditler yağdıran çocuklar yakalandı

Denizli’de okuldan çıkan öğrencilerin önünü keserek kesici aletle gasp eden 4 çocuk şüpheli tutuklandı. Çocukların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli​ ilçe merkezinde öğrencilerin önünü keserek zorla para alan 4 çocuk​ için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çocuk Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, mağdur üç öğrenciyi tehdit ve kesici alet göstermek suretiyle gasp​ etikleri tespit edilen ve çocuk yaşta oldukları belirlenen 4 şüpheli​ yakalandı.

TAMAMI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suça sürüklenen çocuklar, ifadelerinin alınmasının ardından yağma (gasp) suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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