Çocuk gasp çetesi öğrencileri bezdirdi! Kesici aletle tehditler yağdıran çocuklar yakalandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:41
Denizli’de okuldan çıkan öğrencilerin önünü keserek kesici aletle gasp eden 4 çocuk şüpheli tutuklandı. Çocukların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli ilçe merkezinde öğrencilerin önünü keserek zorla para alan 4 çocuk için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çocuk Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, mağdur üç öğrenciyi tehdit ve kesici alet göstermek suretiyle gasp etikleri tespit edilen ve çocuk yaşta oldukları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
TAMAMI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Suça sürüklenen çocuklar, ifadelerinin alınmasının ardından yağma (gasp) suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı