Çocuk sayısını artırma hamlesi: Bir yıl boyunca ücretsiz olacak

06 Ocak 2025 23:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:35

Şahinbey Belediyesi, nüfus azalması ve ekonomik zorluklara karşı harekete geçti! İlçede 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık ihtiyacı için müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2025 yılını "aile yılı" olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda desteklerde bulunacaklarını açıklamıştı.

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Belediyelerden "aile yılı" kapsamında çocuk sahibi ailelere destekler gelmeye devam ediyor. Gaziantep’in Şahinbey​ ilçesinde, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacı Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beydilli Mahallesi’nde 4’üncü çocukları dünyaya gelen Çapan ailesini ziyaret ederek yeni projeyi duyurdu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Tahmazoğlu, “15 yıldır ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle ailelere destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 186 bin bebeğin ailesine ziyarette bulunduk. Bugün itibarıyla çocuk sayısını teşvik etmek ve ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılamaya başlıyoruz” dedi.

Yeni uygulamanın, ikiz veya üçüz çocuklarda ilk çocuktan itibaren geçerli olacağını belirten Tahmazoğlu, şunları ekledi: “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi nüfusumuzun azalması ve yaşlanmaması için çocuk sayısını teşvik etmeliyiz. Şu anda ülkemizin doğurganlık oranı 1,6’ya kadar düştü. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak için bu desteği sağlıyoruz. Başvuru yapan ailelerin çocuk bezi ihtiyacını 12 ay boyunca Şahinbey Belediyesi karşılayacak.”

Proje kapsamında bebek bezi desteği alan anne Aysel Çapan, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, “Bu destek ekonomimize büyük katkı sağlayacak” dedi. Baba Kazım Çapan ise projeden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Mükemmel bir proje. Başkanımıza teşekkür ederiz. İlk kez uygulanan bu destek, ekonomik anlamda bizi rahatlattı.”