Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk suçlular düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Minguzzi’yi rahmetle anan Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın da ailesiyle görüştüğünü vefat eden diğer bütün çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi.

MECLİS'TE GÜNDEMDE

Bakan Tunç, ''Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi.'' dedi.