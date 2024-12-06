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Çocuk sürücü ölüme sürdü, katliam gibi kaza!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Aralık 2024 03:29 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 03:33

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Karşı yöne geçen otomobilin çarptığı aracın 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya​ ilçesinde, Bursa​ Yolu Güzelyalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Çocuk sürücü ölüme sürdü, katliam gibi kaza! - 1. Resim

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa istikametinden gelen otomobilin sürücüsünün kavşağa yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Mudanya yönünden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, 17 yaşındaki sürücü Yiğit Şahin yaşamını yitirirken, yanında bulunan arkadaşı Egemen Uğurlu ve diğer araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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