Çocuk sürücü ölüme sürdü, katliam gibi kaza!

06 Aralık 2024 03:29 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 03:33

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Karşı yöne geçen otomobilin çarptığı aracın 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bursa’nın Mudanya​ ilçesinde, Bursa​ Yolu Güzelyalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa istikametinden gelen otomobilin sürücüsünün kavşağa yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Mudanya yönünden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, 17 yaşındaki sürücü Yiğit Şahin yaşamını yitirirken, yanında bulunan arkadaşı Egemen Uğurlu ve diğer araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.