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İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:46
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sinop'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada 15 kişi yaralandı.

Sinop​'un Gerze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Sinop Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Ali Yurbaş kontrolündeki minibüs, Taşmanlı mevkisinde refüje çarparak emniyet şeridine devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 14 işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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