Metrobüs yolunda korkunç kaza: Kapısı açıldı, yolcu yola düştü
İstanbul'da bir metrobüs, rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kapak yerinden fırladı. Yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsün camını kırıp kapının açılmasına neden oldu. O sırada kapıya yaslanan yolcu yola düştü.
İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla birlikte yola düştü.
YARALININ DURUMU İYİ
Metrobüs hemen dururken yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.