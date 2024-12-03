Metrobüs yolunda korkunç kaza: Kapısı açıldı, yolcu yola düştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Aralık 2024 16:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:20

İstanbul'da bir metrobüs, rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kapak yerinden fırladı. Yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsün camını kırıp kapının açılmasına neden oldu. O sırada kapıya yaslanan yolcu yola düştü.