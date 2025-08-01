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Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleriyle ortaya çıkan taklit ve tağşişli gıdalar herkesi şaşkına çevirdi! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya, kıymada sakatat kullanımı gibi sağlığı ciddi şekilde tehdit eden ürünler ifşa edildi.

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Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:19

, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve yapanlara ilişkin listesini düzenli olarak güncelliyor. Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş veya taklit yapılan bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynirler ve bal markaları ifşa edildi.

Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya

Bu uygulama ile vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi amaçlanıyor ve uygunsuz ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, denetimlerini sürdürerek yeni markaları ve ürünleri listeye eklemeye devam ediyor.

Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Dana salamda domuz eti tespit edildi.
Baharatta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı belirlendi.
Kıymada sakatat kullanımı saptandı.

Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya


Güncel Taklit ve Tağşiş Listesi
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşların bu listeyi takip ederek güvenilir gıdalara ulaşması büyük önem taşımaktadır.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya
Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya
Çocuklar kahvaltıda yiyor! Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya

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#tarım ve orman bakanlığı
#tağşiş
#gıda denetimi
#Taklit Gıda
#Sağlıklı Gıda
#Gündem
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